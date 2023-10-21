Mardin’in Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 5 bin metrekarelik alanda park çalışması başlatıldı. Bu çalışma ile kente yeni bir yeşil alan daha kazandırılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, 8 Mart Mahallesi Orkide Sokakta bitme aşamasına gelen projeyi inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Kayabaşı,"Nusaybin Belediyesi olarak kazandırdığımız yeni parkımızın inşasını denetlemeye geldik. Bu parkımızda yaklaşık 5 bin metrekare alan içerisinde oyun grupları, piknik alanları ve oturma grupları olan yürüyüş alanları olan güzide bir park olacak. Göreve geldiğimiz ilk günden beri yeşil alan noktasına büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede sınır park mesire alanından, 8 Mart Mahallemize kadar devam eden Nasrettin Caminin yanında bitimine yaklaştığımız parkımızın projelendirme aşamasında olduğumuz markalarımızla Nusaybin’de yeşil alan sayısına metrekare bazlı artırmak suretiyle her mahallede, her sokakta yeşil alanları artırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugün yerinde inceledik çok güzel nezih bir park oluyor. Ben bütün belediye personellerimize, mesai arkadaşlarımıza, emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.