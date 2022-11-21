Söz konusu çalışmada, KBB Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Buğra Subaşı, Arş. Gör. Cemal Aksoy ve KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Bilgisayar Mühendisliği Bölümümden Dr. Öğr. Üyesi Serel Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör yer aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Türe’nin "Septorinoplasti-Yüz Tanıma Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli çalışması, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 43. Ulusal Kongresinde yarışmaya kabul edilerek, Rinoloji Dalında Sözlü Sunum Yarışması’nda Üçüncülük Ödülüne layık görüldü.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalı (AD) Doktor Öğretim Üyesi Nurullah Türe’nin sorumlu araştırmacı olduğu çalışma, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 43. Ulusal Kongresinde “Üçüncülük Ödülü”ne layık görüldü.

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