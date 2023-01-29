Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri çerçevesinde düzenlenen konferansta yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, okurlarıyla buluştu.

Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri çerçevesinde düzenlenen konferansta yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, okurlarıyla buluştu.

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Günleri’nde yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, "Başarı bedel ister" adlı konferans ile sevenleriyle bir araya geldi. Programı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe protokolü ve Çarşambalılar büyük ilgiyle takip etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Usta kalem Prof. Dr. Nurulah Genç’i Çarşambalı hemşerimizle buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nurullah Hocamız da program esnasında Bu ülke, yüzlerce yıl yaşayacak eserlerin ülkesidir diyerek çok güzel bir sözle ifade etti. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak yüzlerce yıl yaşayacak, Çarşamba’ya hizmet sağlayacak projeler gerçekleştirme gayesiyle çalışıyoruz. Programın isminden de hâsıl olacağı üzere, hocamız bizlere başarı bedel ister diyerek başarılı olmak üzere çok güzel bir konferans gerçekleştirdi. Bizler de başarının çalışarak olacağının, Çarşamba’nın çalışan, üreten, düşünen kişileri hak ettiğinin farkındayız. Bu düşünce ve özenle ilçemiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu tarz programlarla da hemşerilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Halit Doğan, program bitiminde Prof. Dr. Genç’e Çarşamba’nın simgesi Tarihi Göğceli (Çivisiz) Cami rölyefi hediye etti.