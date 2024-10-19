CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmadığını TBMM'de dile getirdi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt yaptırmadığını belirtti.

Yontar’ın TBMM’de yaptığı konuşma şöyle;

“ÖSYM'nin son üç yıllık verilerine göre tüm okul türlerinde üniversite sınavını başararak yerleştirme hakkı kazanmasına rağmen tercih yapmayanların oranı 2024'te rekor kırdı.

Üniversiteyi kazanan 1 milyon 85 bin aday tercihte bile bulunmadı ve fakültelere yerleştirilen 638 bin kişi de kaydını yaptırmadı.

Söz konusu veriler bize gençlerin alacakları diplomanın işe yaramayacağını çok iyi bildiğini gösteriyor.

Her yüz gençten 40'ı geleceğinden vazgeçiyor, yoksulluk on binlerce gencin elini kolunu bağlıyor. Ekonomik kriz derinleştikçe eğitimden kaçış oranları artıyor.

En acı olanı da nepotizmin, liyakatsiz atamaların, haksız mülakatların, adam kayırmacılığın zirvede olduğu ülkemizde gençlerimiz ne yapacağını bilmeden umutlarından, hayallerinden, geleceklerinden vazgeçiyor.”