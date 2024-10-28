Polonya’nın Başkenti Varşova’daki Raszyn Centrum Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun dün akşam seansında 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül, 106 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. U23 Boks yarışmalarında Şırnak’ın göğsünü kabartan Nurselin Yalgatekin’in ardından Harun Algül de şampiyon oldu.

Polonya’nın Başkenti Varşova’daki Raszyn Centrum Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun dün akşam seansında 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül, podyuma çıktı. Şırnaklı milli halterci, koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Silkmede 122 ve 123 kiloluk kaldırış denemelerinde başarılı olamayan Harun, şampiyonayı tek madalya ile kapattı. Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı 7 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 17’ye ulaştı.

Şırnaklılar dev ekranda izledi

Polonya’da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül’ün mücadelesi, memleketi Şırnak’ta dev ekrandan takip edildi.

Harun Algül’ün mücadelesini, Şırnak Kapalı Spor Salonu’nda kurulan dev ekranda ailesinin yanı sıra Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilcisi Murat Umaç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

Milli sporcunun mücadelesi ekrandan heyecanla takip edilirken, kazanılan altın madalya dolayısıyla salonda büyük sevinç yaşandı.

Harun Algül’ün ailesini tebrik eden Vali Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonu Harun Algül, zirvedesin Şırnak. Tebrikler" ifadelerini kullandı.