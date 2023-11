Akdeniz Üniversitesi Antalya Gazeteciler Cemiyeti, program dahilinde Almanya Nürnberg’den gelen basın heyetini ağırladı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, İletişim Fakültesinde düzenlenen Basın Özgürlüğü panelinin ardından heyeti makamında ağırladı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Almanya Nürnberg’den gelen basın heyeti Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük Yönetim Kurulu Odasında gerçekleşen ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, Alman Basın Ajansı Jaochim Hauck, Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, AGC Başkan Vekili Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör. Işık Tunçel ve beraberindeki heyet katıldı. Ziyarette, öğrenciler için yapılabilecek iş birliği imkanları konuşuldu.

İletişim öğrencilerine panel

Akdeniz Üniversitesi ziyareti kapsamında ayrıca Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Basın Özgürlüğü paneli düzenlendi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Nürnberg Basın Kulübü’nün Medya Köprüsü Projesi çerçevesinde Antalya’ya gelen basın temsilcileri İletişim Fakültesi öğrencilerine Basın Özgürlüğü konulu panelde bilgi ve tecrübelerini aktardı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, Alman Basın Ajansı Jaochim Hauck, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, AGC Başkan Vekili Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör. Işık Tunçel konuşmacı olarak yer aldı. Türkçe ve Almanca yapılan panel öğrencilerden büyük ilgi gördü. Nürnberg heyeti de öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Basın özgürlüğü konuşuldu

Panelin moderatörlüğünü yürüten Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Nürnberg Basın Ajansı ile yaklaşık 20 yıldır gerçekleşen basın köprüsünün bir parçası olan panelle gelecekteki gazeteci adaylarına farklı deneyimler ve mesleki bakış açısı kazandırmak adına önemli olduğunu söyledi. Panelde konuşan AGC Başkan Vekili Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Işık Tunçel, uluslararası belgelerde ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tanımlarını anlattı. Tunçel, ifade özgürlüğünün diğer bir çok temel hak ve özgürlüklerin belirleyicisi ve kaynağı olduğunu söyledi. Basının en büyük sorunlarından birinin sansür olduğunu ifade eden Tunçel, gazetecilikte otosansürün sansür kadar etkili olduğuna da dikkat çekti.

Almanya’dan örneklerle anlatıldı

Basın özgürlüğünün her demokrasi için olmazsa olmaz temel bir özgürlük olduğunu ifade eden Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, basın özgürlüğünün sadece basın mensuplarının değil her insanın ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Basın özgürlüğünün bütün dünyada tehdit altında olduğunu belirten Dr. Zeinhefer, Almanya’daki durumdan örnek vererek Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün her yıl yaptığı sıralamada geçen yıl Almanya’nın 16. basamaktan 21. basamağa gerilediğini ifade etti. Basın özgürlüğüne sahip olmakla övünen bir ülke olarak bunun nedenlerine bakmak gerektiğini belirten Dr. Zeinhefer bunlardan birinin toplumsal yürüyüşler, protestolarla ilgili gazetecilerin devlet tarafından değil devlete karşı olan gruplar tarafından tehdit ve görevinin engellenmesi olduğunu, bir diğer nedenin de resmi kurumların basın kurumalarını bilgilendirme görevini yerine getirmemeleri olduğunu ifade etti. Öğrencilerin panele olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alman Basın Ajansı Jaochim Hauck, basın özgürlüğünde önemli olan bir konunun da otosansür olduğunu ve bunun sansürün en etkili şekli haline gelebildiğini söyledi. Almanya gibi hiçbir medya kuruluşunun holdingler tarafından sahiplenilmediği bütün medyanın kişilere ait olduğu ülkelerde dahi otosansür olabildiğini belirten Jaochim Hauck, içe dönük basın özgürlüğünün ekonomik şartlardan çok etkilendiğini ve medyanın ekonomik durumunun da giderek zorlaşması sebebiyle gitgide zorlanılacağının mesajını verdi.

Filistin’deki gazetecileri andı

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğu ve tamamen insanlık yararına yapılan bir meslek olduğunu belirten Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, genç gazeteci adaylarına tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında Filistin’deki gazetecileri de anan Mevlüt Yeni, “Basın özgürlüğünü konuştuğumuz zamanda savaş bölgesinde bir gazeteci daha hayatını kaybetmiş olabilir, son 20-25 günde sadece Filistin’de 35 gazeteci hayatını kaybetti. Sadece gazetecilik görevlerini dünyaya orada yaşanan savaş dramını anlamakla görevli oldukları için hayatlarını kaybettiler” diye konuştu.