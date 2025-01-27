Şehzadeler Belediyesi’nin Nurlupınar Mahallesi’ndeki tren yolu alt geçidinde gerçekleştirdiği estetik düzenleme, vatandaşlardan tam not aldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, belediye ekipleri alt geçitlere sanatsal dokunuşlar kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir ressam tarafından, Nurlupınar Mahallesi’ndeki tren yolu alt geçidinde yapılan resim çalışması, geçidi adeta sanat galerisini andıran bir görünüme kavuşturdu. Renkli tasarımlar ve estetik çizimlerle canlanan alt geçit, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Şehzadeler Belediyesi, alt geçitlerdeki karanlık ve sıradan atmosferi değiştirmek için hayata geçirdiği sanatsal projeleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Nurlupınar Mahallesi’nde bulunan tren yolu alt geçidinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir ressam, özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı, Gülşah Durbay yaptığı açıklamada, “Şehir estetiğini ön planda tutarak halkımıza daha yaşanabilir ve keyifli alanlar kazandırmak istiyoruz. Bu proje, belediyemizin çevreye ve sanata olan duyarlılığını da gözler önüne seriyor” dedi.

Bölge sakinleri ise alt geçitte yapılan düzenlemeden son derece memnun. Mahalle esnafı, “Burası önceden karanlık ve kötü bir görünüme sahipti. Şimdi ise daha güze bir görünüme kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.