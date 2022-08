Sosyal medya üzerinden kendin yap videoları paylaşan Nuriye Çomak, “Evde bulunan malzemelerle kendin yap projeleri yapmak mümkün. Ev hanımları, özellikle kendin yap ürünleriyle kendilerine bir iş sahası oluşturabilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden kendin yap videoları paylaşan Nuriye Çomak, “Evde bulunan malzemelerle kendin yap projeleri yapmak mümkün. Ev hanımları, özellikle kendin yap ürünleriyle kendilerine bir iş sahası oluşturabilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden kendin yap videoları ile fenomen hale gelen Nuriye Çomak, yaptığı paylaşımların kadınlara açtığı iş imkanları hakkında açıklamalarda bulundu. Çomak, “Kendin yap ürünlerinin masrafsız bir şekilde üretiliyor. Kendin yap projelerini hayata geçirmek çok masrafsız. Bu nedenle ev hanımları bu alanda üretimlerde bulunarak ürünlerinin satışını gerçekleştirebilir. Bu konuda kadınlara elimden gelen desteği sunmaya çalışıyorum” dedi.

“Ev hanımları kendin yap ürünleriyle kendilerine iş sahası oluşturabilir”

Evde bulunan malzemelerle kendin yap projeleri yapmanın mümkün olduğunu belirten Nuriye Çomak, “Takipçilerime bu konuda destek oluyorum. Evde bulunan malzemelerle kendin yap ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek olanaklı. Böylelikle her bir üründe minimum maliyet oluşturmak mümkün. Ev hanımları, özellikle kendin yap ürünleriyle kendilerine bir iş sahası oluşturabilir. Ben de bu konuda kadınlara destek oluyor, onların bu alanda çalışmalarda bulunmaları için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta her birimiz bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes bir kazanç kapısı aralamak istiyor. Birbirimize destek olduğumuzda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Takipçilerim kendin yap projelerine yoğun ilgi gösteriyor”

Kendin yap projelerini sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştığını belirten Nuriye Çomak, “Instagram’da takipçilerimin kendin yap projelerine yoğun bir ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Bazıları bu alanda nasıl aktif bir şekilde çalışabileceklerini soruyor. Açıkçası kendin yap projeleri için sıkı bir çalışma gerekli. Ama bu çalışma süreci çok keyifli olduğu için insanların keyif aldıklarını görüyorum. Ayrıca içerikler çok önemli” ifadelerini kullandı.