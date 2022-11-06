Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Karagümrük maçının ardından, “Planladığımızın tamamen dışında maça başladık. Oyuna zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Değişiklikle oyuna az da olsa ortak olmaya başladık. Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu” dedi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Karagümrük maçının ardından, “Planladığımızın tamamen dışında maça başladık. Oyuna zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Değişiklikle oyuna az da olsa ortak olmaya başladık. Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu” dedi.

Antalyaspor Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı F. Karagümrük maçını 4-2’lik skorla tamamladı. Takımda gıda zehirlenmesi olduğu için rahatsızlanan yardımcı antrenörlerden Michael Lindesman’ın hastaneye gitmesi ve Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk eşlik etmesi sonucunda basın toplantısına Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, katıldı. Konuşmasına maça kötü başladıklarını belirterek başlayan Şahin, “Planladığımızın tamamen dışında maça başladık. Oyuna zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Değişiklikle oyuna az da olsa ortak olmaya başladık. Gollerle beraberde momentumu da yakaladıktan sonra iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Taktiksel olarak farklı bir düşüncemiz vardı ama tutmadı ve yanlıştan erken döndük. İyi bir sonuç aldık ve çok mutluyuz" dedi.

“O yüzden değiştirdik ve bu tuttu”

Christian Luyindama’nın erken değiştirilmesi ile ilgili de konuşan Şahin, "Luyindama’yı taktiksel değişiklik olarak kenara aldık. Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. Karagümrük’te Ozdoev’i iyi kapatamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu. Bazen tutmuyor ama bugün tuttu" sözlerine yer verdi.

“Geçen sezon ile bu sezonu çok karşılaştırmamaya çalışıyoruz”

"Geçen sezon yaşanan düşüş ve çıkışın bu sezonda aynı şekilde ilerlediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna futbol sorumlusu Şahin şu sözler ile cevap verdi: “Biz maç maç bakıyoruz. Geçen sezon ile bu sezonu çok karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı oyunculardan kurulu bir takım ve sezon başını beraber geçirmiş bir takım var. Bazen sonuçlar gelmiyor ve bu sezon 6 haftalık bir süreçten geçtik. Sezona iyi başlamıştık. Oyun ve puansal anlamda ama bunlar futbolda var. Biz büyük bir seri yapacağız diye değil maç maç bakıyoruz. Önümüzde kupada oynayacağımız Pendik ve İstanbul’da oynayacağımız bir maç var. Ondan sonra çok enteresan bir ara var.”

“Bizim için çok önemli bir oyuncu”

Sam Larsson’un kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hafif ağrısı oldu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. O da yoruldu ve 3 maç arka arkaya oynadı. Ağrısı oldu ama durumu iyi.”

“Oyun zekası çok güçlü bir oyuncu”

Sakatlıklardan çok çeken Ufuk Akyol ile ilgili Şahin, "Ufuk’ta en büyük sorun sakatlığıydı. Ondan sonra iyi gidiyordu. Sezon başını da iyi geçiremedi. Şimdi ritim yakaladı ve bizim için çok önemli bir oyuncu. Oyun zekası çok güçlü bir oyuncu, üzerine koya koya gidiyor" ifadelerine yer verdi.