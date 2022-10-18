Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Nurhak-Elbistan karayolunda meydana geldi. Nurhak’taki birlikte görev yapan personeli taşıyan ‘Kirpi’ adlı askeri araç devrildi. Kazada, 7 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Nurhak ve Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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