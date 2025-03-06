Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi, mart ayı boyunca birbirinden renkli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlar, tiyatro oyunlarından konserlere, stand-up gösterilerinden müzik şenliklerine kadar geniş bir yelpazede sanatseverlerle buluşuyor. 9 Mart Pazar günü çocukların ve ailelerin büyük beğenisini kazanan Pinokyo tiyatro oyunu gün içinde dört farklı seansta sahnelenecek. Saat 12.00, 13.30, 14.30 ve 15.30’da izleyicilerle buluşacak olan oyun, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde minik sanatseverleri bekliyor. 13 Mart Perşembe günü Davetsiz Misafir Tiyatro ve Müzik Şenliği saat 20.30’da başlayacak. Hem tiyatro hem de müziği bir araya getiren bu özel etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor. 15 Mart Cumartesi günü Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı İlyas Yalçıntaş konseri saat 21.00’de sahne alacak. Konser, hal müziği tutkunları için eşsiz bir deneyim sunacak. 21 Mart Cuma günü saat 20.00’da Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğunun vereceği konserde "Aziz Mahmut Hüdayi ilahileri" ile dinleyicilere manevi bir yolculuk vaat ediyor. Seslendirilecek eserler hem ruhu dinlendirecek hem de dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. 24 Mart Pazartesi günü çocukların favorisi Kırmızı Başlıklı Kız tiyatro oyunu Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde minik izleyicilerle buluşacak. Oyun, hem eğlenceli hem de öğretici içeriğiyle dikkat çekiyor. 28 Mart Cuma günü komedi severler için Melih Uğraş stand-up gösterisi sahnelenecek.

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından mart ayı boyunca devam eden etkinliklerle ilgili yapılan açıklamada, "Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi, şehrimizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Mart ayı programlarında yer alan etkinlikler, her yaştan sanatseverin ilgisini çekecek çeşitliliği barındırıyor’’ denildi.

Elazığlı sanatseverler, mart ayı boyunca devam edecek olan bu renkli programlarla dolu dolu bir kültür ve sanat deneyimi yaşayacak.