Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hem moral hem de tablo açısından 3 puan bize gerekliydi” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor’da Asbaşkan Nurettin Açıkalın, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın 3 puan için çok çalıştığını dile getiren Açıkalın, “Öncelikle sahada güzel bir oyun sergileyen iki tarafın da oyuncularını kutluyorum. Bu maçta alacağımız üç puan bizim için çok gerekliydi. Oyuncularımız, hafta içinde çok çalıştılar. Galip gelemesek de bugün sahada güzel bir oyun oynandığını düşünüyorum. Performansımıza diyeceğimiz bir şey yok. İstekli ve arzulu bir takımımız var. Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Ligin geri kalanı için ve camianın moral kazanması için galibiyet almamız gerekiyor. Teknik heyetimiz de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Umarım güzel günler bizi bekliyor. İnşallah, bir sonraki müsabakadan 3 puanla döneceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

"Oyuna saygı gösterilmesi gerek"

Teknik heyetin aldığı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Asbaşkan Nurettin Açıkalın, “Teknik heyetin bir planlaması var ve bu doğrultuda hareket ediyor. Biz yönetim olarak ’Onu al, bunu ver’ diyecek yapıda değiliz. Saygı göstermemiz gerekiyor. Bunu kendi içimizde tabii yorumluyoruz. Herkesin gerekçesi farklı ve eleştiriler de olacak. Haklı eleştiriler de olabilir. Teknik heyet de gidiyor, görüyor ve neler olduğunu onlar da biliyor. O yüzden şu anda onların verdiği kararlara yorum yapmamız yanlış olur” ifadelerini kullandı.