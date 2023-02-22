Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kente aileler yerleştiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kente aileler yerleştiriliyor.

Yeni bir yaşam alanının kısa bir süre içerisinde oluşturulduğu ilçede, barınma ihtiyacının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal marketten depremzedeler, ücretsiz erzak temin edebilirken, hijyen sıkıntısının çözüme kavuşturulması için Nurdağı Yüzme Havuzu, banyo ve çamaşırhanelere dönüştürüldü.

İlçedeki, çocukların eğitim hayatından uzak kalmaması için GASMEK çadırı da kuran büyükşehir, aynı zamanda gezici kütüphane, kreş ve kuaför ihtiyacına da hızlıca cevap verdi.

“Eksiklerimiz tamamlanıyor”

Konteyner kentte konaklamaya başlayan depremzedelerden Ali Aydın, deprem sonrası devlet erkanının ilçedeki vatandaşlara destek olduğunu belirterek, “Yaşanan depremde 9 cenazem çıktı. İlk 3 gün uğraşımız cenazeler oldu. Daha sonra 1 hafta çadırda kaldık. Çadırda da bir eksiğimiz yoktu. Dün de konteyner kent için aradılar. Öncelik cenazesi olanlar, şehit yakınları, yaşlı ve hastası olanlarmış. Şimdiye kadar da hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun” dedi.

Emine Demirdelen, konteynerde çok rahat olduklarını ifade ederek, “Ev hayatımızdan bir farkı yok. Biz burada çok rahatız. Sadece psikolojik açıdan biraz sıkıntıdayız. Onun dışında da her şeyimiz tamam. Cumhurbaşkanımıza ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konteyner kentte aynı zamanda çocukların kreş ve kütüphane ihtiyacına cevap verildiğini aktaran Aynur Doğan ise, “Nurdağı’ndaki bütün çocuklarımız şu an bunlardan faydalanıyor. Her yerden biz depremzedelerin ihtiyacına koşuluyor. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Turgay Atmaca da dolabından tutunda, yatağına kadar bütün ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirerek, “Uzunca bir süredir görülmemiş bir afetle karşı karşıya kaldık. Gaziantep Büyükşehir’e ait sosyal marketler başta olmak üzere çamaşırhaneler, duş ve banyo alanlarından faydalanıyoruz. İlk defa bizler böyle bir afetle karşılaşıyoruz. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin” ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Yıldız, deprem sürecinin ilk anından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendilerinin yanında olduğuna dikkati çekerek, “Tüm milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun bu acı hepimizin” diye konuştu.