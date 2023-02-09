Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dördüncü günde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki son durum İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dördüncü günde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki son durum İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Depremin dördüncü gününde Nurdağı’nda enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çöken 6 katlı Nurdağı Oteli’nin enkazında yapılan çalışmalar ve ilçe genelindeki diğer enkazlar dron ile kaydedildi.