Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde başlatılan geçici barınma merkezi inşaatları hız kazandı. İnşaat alanındaki çalışmalar dron ile görüntülenirken vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı barınmasını sağlayacak evlerin ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde başlatılan geçici barınma merkezi inşaatları hız kazandı. İnşaat alanındaki çalışmalar dron ile görüntülenirken vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı barınmasını sağlayacak evlerin ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yer Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede, 2 bin 500 civarında vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı.

Ev konforundaki geçici barınma merkezi inşaatı da hız kazandı

Yaşanan afet sonrası çadır kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan vatandaşlar için konteyner kent çalışmaları devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı yerlerde barınmasını sağlayacak olan geçici barınma merkezi inşaatı da hız kazandı.

"Projeyi ay sonunda tamamlamayı hedefliyoruz"

Dron ile görüntülenen çalışmalarda depremzedeler için yapılan geçici evler net olarak belirginleşirken, çalışmaların ay sonunda tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı Alim Kaplaner, "Projemiz ile 220 dönüm alanda alt yapısı kurulu geçici yaşam alanı oluşturulacak. İçerisinde sıcak suyu, her türlü eşyasıyla depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek. Projeyi ay sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İlk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alanda Nurdağı için 12 bin 500 civarında vatandaşımız barınma sağlayacak. Aynı şekilde İslahiye ilçesine de aynı oranda barınma merkezi inşa ediyoruz. Yani İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplam 25 bin depremzede vatandaşımızın barınacağı geçici yaşam alanı oluşturacağız. Şu an temellerimiz tamamlandı. Alt yapı çalışmaları devam ediyor, duvarlar örülüyor. Aynı zamanda malzeme tedarikleri sağlanıyor. Bu alanda vatandaşlarımız için, çocuklar için sosyal alanlar da oluşturuyoruz. Devletimizin tüm imkanları burada. Biz de var gücümüzle bitirmek için uğraşıyoruz" dedi.