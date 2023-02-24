Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan noktalardan olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çiftçiler, her şeye rağmen üretime devam ediyor. Tarımın bu dönemde çok daha önemli olduğunu ifade eden çiftçiler, devletten gübre, mazot ve elektrik desteği beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan noktalardan olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çiftçiler, her şeye rağmen üretime devam ediyor. Tarımın bu dönemde çok daha önemli olduğunu ifade eden çiftçiler, devletten gübre, mazot ve elektrik desteği beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı ve olağan hayat akışını olumsuz şekilde etkilediği noktalardan biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. İlçe merkezi kadar kırsal kesimlerin ve tarım arazilerinin de ciddi oranda hasar aldığı ilçede bazı çiftçiler zor şartlara rağmen üretime devam ediyor.

"Bu dönemde ihtiyaç fazla olduğu için tarım daha önemli"

İlçe kırsalındaki buğday tarlasını gübreleyen Tuncay Taşdemir isimli çiftçi, zor bir dönemde olmalarına rağmen üretime devam etmek zorunda olduklarını ve bu dönemlerde ihtiyacın daha fazla olması nedeniyle tarımın daha çok önem kazandığını söyledi.

"Ürün bulmakta sıkıntı yaşıyoruz, mazot, gübre ve elektrik desteği istiyoruz"

Tuncay Taşdemir, “Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. Ülkemiz de bu şartlara rağmen tarıma devam etmek zorunda. Çünkü ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri de tarımdır. Şuan tarlalarımıza gübre atıyoruz ama çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü gübre bayileri hepsi kapalı ve ilaç ile gübre bulmakta zorlanıyoruz. Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan çiftçilere sahip çıkmalarını istiyoruz. Afet bölgesinde olduğumuz için ürün bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bizim bu dönemde daha çok ürün ekme ve yetiştirmemiz lazım. Bu dönemde ekmek ve un gibi ürünlere çok ihtiyaç var. O yüzden bu bölgedeki çiftçilere üretime devam edilebilmesi için gübre, mazot ve elektrik desteği vermesini ve çiftçilerin yanında olunmasını rica ediyoruz” diye konuştu.