Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çadırlarda kalan depremzede vatandaşlar konteynerlere yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çadırlarda kalan depremzede vatandaşlar konteynerlere yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yerlerden biri Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede depremzedeler il etapta çadırlarda barındı. Daha sonrasında ise depremzede vatandaşlar için konteyner kent, yığma yapı ve prefabrik ev çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde depremzede vatandaşlar için hazırlanan bin konteynere vatandaşlar yerleştirildi. Konteyner teslimat sayısının gün gün artacağı belirtildi.

"Konteynerimizi teslim ettiler, Allah razı olsun"

Depremin olduğu ilk günlerden itibaren çadırda yaşadıklarını ve bugün itibariyle konteynere yerleştirildiklerini söyleyen Ali Aydın isimli depremzede vatandaş, "Şu an bizim konteynerimizi teslim ettiler ve biz de yerleştik. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Allah devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Diyecek bir şey yok. Devletimizden, milletimizden şu eksik, bu eksik, kimse gelmedi diyen nankördür" dedi.

"Günlerdir çadırda kalıyorduk, bugün de konteynere geldik"

Ökkeş Ölçücü isimli vatandaş ise, "Bu devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Günlerdir çadırda kalıyorduk. Bugün de konteynere geldik. Ben yerleştim şimdi. Daha sonra da çocuklarım yerleşecek" diye konuştu.