Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası yaralar sarılıyor. Yeni yaşam alanları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası yaralar sarılıyor. Yeni yaşam alanları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası yaralar sarılıyor. Depremzedeler için yeni yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor. Bölgede deprem koordinatörü olan Şırnak Valisi Osman Bilgin, kısa sürede ilçede çadır kent ve konteyner kentler kurarak vatandaşların barınma sorununu çözümü için ilk etaptaki adımlar atılmaya devam ediyor. Yeni yaşam alanında çocuk parklarından, parklara kadar her şeye yer verilmesi planlamalar içinde. Ekiplerin çalışmaları gece gündüz devam ediyor.