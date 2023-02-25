Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde Mersin’de yakalanan CCK isimli firma sahibi Yunus Kaya, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde Mersin’de yakalanan CCK isimli firma sahibi Yunus Kaya, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin’de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyonda 23.02.2023 tarihinde yakalanmış, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce 24.02.2023 tarihinde tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.