Depremin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedeler geceyi kurulan çadır kentte geçirmeye başladı.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedeler geceyi kurulan çadır kentte geçirmeye başladı.

Birçok binanın yıkılarak enkaza dönüştüğü ayakta kalanların ise ağır hasar gördüğü Nurdağı’nda yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları gün boyu devam ederken vatandaşların barınmaları için ilk etapta çadır kent oluşturuldu. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü ilçede Nurdağılılar kurulan çadırların içerisinde soba yakarak ısınıyor.

Günlük hayatlarına çadır kentte devam etmeye başlayan vatandaşlar devlet yetkililerine teşekkürlerini iletti. Depremde 4 yakınını kaybeden bir vatandaş, “Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Allah’ın takdiri deprem yerle bir etti burasını. Hayat devam ediyor. 85 milyon Türkiye kenetlendi, bizlere yardım gönderiyor. Hepsinden razıyız” dedi.