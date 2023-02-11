Gaziantep Nurdağı’nda 6 katlı CCK apartmanından 133 saat sonra 13 yaşındaki Esma Demral sağ olarak kurtarıldı. Bölgede çalışmaları koordine eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Devletin tüm imkanları seferber. Esma’yı sağ çıkardık. İçeride 5 kişi olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Gaziantep Nurdağı’nda 6 katlı CCK apartmanından 133 saat sonra 13 yaşındaki Esma Demral sağ olarak kurtarıldı. Bölgede çalışmaları koordine eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Devletin tüm imkanları seferber. Esma’yı sağ çıkardık. İçeride 5 kişi olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Ekipler deprem felaketinin 6.gününde CCK apartmanından dinleme yaptıklarında tepki aldılar. Bunun üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin yanısıra gönüllüler bölgeye sevk edildi. Çalışmalar sonrasında 13 yaşındaki Esma Demral sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgenin koordinatör valisi olan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Tüm Türkiye burada. 13 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Allah’a şükrediyoruz. Ekiplerimizi kutluyoruz. Ülkemizin bu yaşadığı sıkıntılı dönemde bize destek verenlere de teşekkür ediyorum. İçeride 5 kişinin daha sağ olduğu bilgisi var. Devlet tüm imkanlarıyla burada. Bakanlarımız, vekillerimiz buradalar. Halkımız beraber güvenlik güçleri yöneticilerle beraber koordinasyonu yaptık. Şu anda çadır kentler tamamen kuruldu. Bireysel çadır talepleri var. Bir şehrin yüzde 98’i yok oldu. Normal bir afet değil. Türkiyenin 13 milyon nüfusu kapsayan afetle ülkemizin mücadelesi devam ediyor. Çok güzel birliktelik var. Sadece Şırnak’tan bin 500 kişi var. Şırnak Valisi olarak onlara teşekkür ediyorum” dedi.