Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok il ve ilçede görev aldı. Görev alınan ilçelerden birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6.günde 129. saate itfaiye ekipleri 5 kişiden oluşan Aslan ailesine ulaştı. Ekipler, o sevinçli anların duygularını anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok il ve ilçede görev aldı. Görev alınan ilçelerden birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6.günde 129. saate itfaiye ekipleri 5 kişiden oluşan Aslan ailesine ulaştı. Ekipler, o sevinçli anların duygularını anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok il ve ilçede görev aldı. Ekipler, çalışmaları ve kurtardıkları ailelere dair yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Görev alınan ilçelerden birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6.günde 129. saate itfaiye ekipleri, 5 kişiden oluşan Aslan ailesine ulaştı. Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Akan Apartmanı’ndan çıkarılan Aslan ailesi, 129. saatin sevinçli haberi olarak görüldü. Aslan ailesinin sesini duyan ve onları enkazın altında çıkaran kahraman itfaiye ekipleri, ilk olarak anne ve kızına ulaştı. Anne ve kızını enkaz altından çıkaran ekipler, annenin ‘Ya Rabbim şükürler olsun güneşi gördüm’ sözleri duygulandırdı. Anne ve kızını sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri, baba ve 2 çocuğuna ulaşmak için hızla çalışmalara devam etti. Baba ve 2 çocuğuna ulaştıklarında babanın öncelikle çocuklarını çıkarılmasını istemesi ekipleri bir kez daha duygulandırdı.

“5 kişilik aileyi 6. günde 129. saatte enkazın altından çıkarttık”

Mardin Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Hamdullah Bozkurt, Aslan ailesine ulaştıklarında büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, sabah saat 04.17 sıralarında meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ekipleri olarak sabah saat 05.00 sularında hareket için hazır olduklarını söyledi.

"Yaklaşık olarak 45 kişiyi enkaz altından yaralı olarak çıkardık"

Ekipleri Şanlıurfa, Bilecik ve Gaziantep Nurdağı’na hareket etmek üzere yönlendirdiklerini ifade eden Bozkurt, "125 personel ve 7 araç ile biz deprem bölgesine intikal ettik. Ekiplerimizle beraber 11 gün boyunca deprem bölgesinde kaldık. Yaklaşık olarak 45 kişiyi enkaz altından yaralı olarak çıkardık. 100’e yakın vatandaşımız da maalesef ki vefat etmiş şekilde çıkardık. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Atatürk Mahallesi’nde Akan Apartmanı’nda çalıştığımız sırada 5 kişilik bir aileye ulaştık ve 5 kişilik aileyi 6. günde 129. saatte enkazın altından çıkarttık. Ailenin enkaz altından çıktığında durumları, düşünceleri, sevinmelerin, görmek çok güzel bir duygu. Enkaz altında yaşamını kaybetmemiş vatandaşlarımıza ulaşmak çok güzel bir duygu, Allah bütün arama kurtarma ekiplerine canlı bir vatandaşa ulaşmanın sevincini yaşatsın” dedi.

“Anneyi çıkardığımız zaman ‘Ya Rabbim şükürler olsun güneşi gördüm’ dedi ve orada bulunan herkesi duygulandırdı”

Mardin İtfaiye Amiri Şeyhmus Bilibay, Aslan ailesinden ilk olarak anneyi çıkardıklarını ve duygulandıklarını dile getirdi. Depremin ilk gününden itibaren Gaziantep’in Nurdağın’da çalıştıklarını aktaran Bilibay, "İlk gittiğimiz gün orada yaşayanların korkusunu ve paniklerini gördük. Bizde hemen ilk enkaz çalışmamıza başladık. Orada 11 gün boyunca çalıştık. 15 kümes hayvanı, 3 kedi ve bir tanede köpek olmak üzere canlı ulaştığımız hayvanlarda oldu. Çalıştığımız bina 2 bloklu bir binaydı, ortasında bir otopark vardı. Otoparkın çökmesi sonucunda yıkılmıştı. Biz, 6. günde Aslan ailesine ulaştık. Seslerini duyduk, seslerini duyduktan sonra tüm ekip olarak hemen oraya yönlendik" diye konuştu.

"Baba, kendisinden önce çocuklarının çıkarılmasını istedi"

"Aslan ailesine ulaştığımız zaman ekip arkadaşlarımız ve biz tünel kazarak onları bulunduğu yerden çıkarmak için çalıştık" diyen Bilibay, şöyle konuştu:

"İlk önce anne ve kızını çıkardık. Anneyi çıkardığımız zaman, ‘Ya rabbim şükürler olsun güneşi gördüm’ dedi ve orada bulunan herkesi duygulandırdı. Ardında babaya ulaştık ve baba kendisinden önce çocukların çıkarılmasını istedi. Bizde önce çocukları aldık ardından babayı kurtardık. 129. saatte Allah’a şükürler olsun sağ bir şekilde onları enkazın altından aldık. Onlara ilk ulaştığımız zaman de hissettiklerimizin bir tarifi yok. Biz, deprem bölgesinde en ufak bir ses duyduğumda inanılmaz bir mutluluk duyuyorduk.”

“Aslan ailesini dışarı çıkardığımızda dünyalar bizim olmuştu”

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Kadri Admış da, depremin 6. gününde çıkarılan Aslan ailesine önce, çıkardıkları hayvanların verdiği umutla aramalara devam ettikleri sırada ulaştıklarını kaydetti. Enkaz da oluşan en ufak sesi dinlemeye çalışıyor ve termal kamera ile gözlediklerini dile getiren Admış, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslan ailesine ulaştığımda enkazın hemen dibindeydim. Ufak bir boşluktan uzanarak sesimi duyan var mı? çağrıma ’evet’ olarak yanıt aldım. Yanıtı aldıktan sonra bütün ekip o bölgeye yoğunlaştık. Ön tarafa düşen iki tane kolon vardı, o kolonları kestikten sonra enkaz altında ki Aslan ailesine ulaşmaya çalıştık. Onlara ulaştığımız anne ve yanında yetişkin kızı vardı onlara kısa süreli konuştuk. Nasıl olduklarını sorduk. Onlarda ’aşağıda eşim ve çocuklarım bulunuyor’ dedi. Onlara ulaşmak içinde hemen çalışmaya devam ettik. Öncelikle iki kadını çıkardık, sonra diğerlerini çıkardık. Çıktıklarında güneşi gördüklerine çok sevindiler. Babaya ulaştığımızda benden önce çocuklarımı çıkarın demesi bizi bambaşka bir duyguya sevk etti. Aslan ailesini dışarı çıkardığımızda dünyalar bizim olmuştu."

“Aslan ailesini çıkarmamız bizim için umut oldu”

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Halil Baraj ise, 6. günde Aslan ailesinin çıkarmalarının onlar için bir umut olduğunu söyledi. Deprem gecesi nöbetçi olduğunu aktaran Baraj, "Depremden 5 dakika sonra müdürlerimiz tarafından acil toplanma emri verildi. Buradan ben ve müdürüm ilk çıkan ekipte yer alıyorduk. Deprem bölgesine ilk gittiğimizde o manzara karşısında içimiz parçalandı. Bölgeye ulaştığımızda 10 dakika sonra çalışmalara başladık" dedi.

"Vefat edenleri çıkarmak bizim içimiz parçaladı"

Yaralı ve vefat etmiş olarak çıkanlar olduğunu belirten Baraj, "Hem sevinç hem üzüntü içerisinde işimi yapmaya devam ettik. Aslan ailesini 6. günde çıkarmamız bizim için umut oldu. 4. günden sonra vefat edenleri çıkarmak bizim içimiz parçaladı. 11 gün boyunca bizim orada görevimiz itfaiye olmaktan çok insani bir görevdi. Yaşayan insanları çıkardığımızda seviniyorduk, vefat edenleri çıkardığımızda içimiz parçalanıyordu” ifadelerine yer verdi.