Depremin en çok etkilediği ilçelerden biri olan Nurdağı’nda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremin en çok etkilediği ilçelerden biri olan Nurdağı’nda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.