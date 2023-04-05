Burdur’da kocası tarafından öldürülen Nurcan Seçer davasında sanık avukatının yayın yasağı talebine mahkeme heyeti tarafından ret verildi.

Burdur’da 8 Nisan 2022 tarihinde çalıştığı iş yerinde eşi Nurcan Seçer’i silahla vurarak öldüren Serhan Seçer’in yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün Burdur Adliyesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya iki tarafın aileleri katılırken tutuklu olarak yargılanan Serhan Seçer SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada sanık Serhan Seçer’in avukatı kamunun genel ahlakı bakımından bundan sonra ki duruşmalara yayın yasağı getirilmesini talep ederken karşı taraf ve savcı bunun reddini istedi. Mahkeme heyeti tarafından değerlendirilen bu talep kamu güvenliğini ve genel ahlakı etkileyen herhangi bir durum olmadığından reddedildi.

Mahkemeye SEGBİS ile bağlanan sanık Serhan Seçer mahkemede kendini sözlü olarak doğru bir şekilde ifade edemeyeceği için yazılı olarak vermek istediğini beyan ettiği konuşmasında “Başımdan geçen olaylar çok kafa karıştırıcı meselelerdir. Bu yüzden ifademi yazılı olarak beyan etmek istiyorum dedi.

Mahkemeye tanık olarak katılan M. K. olay anını; Ben Nurcan Seçer’in çalıştığı iş yerinin yan tarafında duruyordum. Kafamı çevirdiğimde Serhan Seçer’in elinde silahla içeri girdiğini ve içerde eşine “ Ben sana demedim mi?” diyerek 1 el ateş ettiğini gördüm” sözleriyle anlattı. Savcı duruşmada verdiği mütalaasında “Eşe karşı kasten öldürme ve kardeşine karşı adam öldürmeye teşebbüs suçlarından sanığın cezalandırılmasını talep etti

Maktul Nurcan Seçer’in kardeşi ve avukatları sanığın kendilerini de tehdit ettiğini, en ağır cezayı almasını talep ederken savcının mütalaasını reddedip sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanmasını talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti sanık Serhan Seçer’in ifadesinin yazılı olarak alınması ve mütalaaya karşı beyanda bulunması için 1 ay süre verirken tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrasında açılama yapan Nurhan Seçer’in avukatı Süleyman Kesici, “Olayın gerçeklemesinin üzerinden 1 yıl geçti ve henüz bir karar çıkmadı ve 15 Haziran tarihine ertelendi. Bu duruşmada dikkatimizi çeken olay sanık müdafinin duruşmaların basına kapalı olarak yapılmasını talep etmesi oldu. Böyle bir olayın basına kapalı olarak yapılmasında elde edilecek bir fayda olmaz. Aksine bütün toplumun zararına olur. Bir sonraki celsede sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını ümit ediyoruz ve inanıyoruz. Bu celsede savcı vermiş olduğu mütalaasında müvekkillerimizden birine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunu gerçekleştirdiğini söylemekle beraber diğer müvekkillerimize yönelik herhangi bir suçun gerçekleşmediğini söyledi. Biz bu mütalaaya kısmen katılmıyoruz. Çünkü kasten öldürmeye teşebbüs suçu her iki müvekkilimize yönelik gerçekleşmişti. Aynı zamanda mütalaa da eşe karşı kasten öldürme suçlamasından bir bahis var ancak olayda tasarlamanın da olduğu yani eşe karşı tasarlayarak öldürmenin gerçekleştiği ortadadır. Bu noktada beyanlarımızı sonraki celseye kadar sunacağız.” dedi.