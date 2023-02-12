Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Nuray teyze, kurtarma çalışmalarının 6. gününde Denizlili ekipler tarafından kurtarıldı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Nuray teyze, kurtarma çalışmalarının 6. gününde Denizlili ekipler tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından şehirlerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Hatay’da çalışma yapan Denizlili arama kurtarma ekipleri, bir çok unutulmaz anlar yaşadı. Canlara umut olan ekipler, son olarak depremin 6. gününde Nuray teyzenin yaşam belirtisi verdiği enkazda çalışma başlattı. Uzun süren çalışmanın ardından depremzede, ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Nuray teyze, ekipler tarafından hastaneye götürüldü.