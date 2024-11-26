Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmen ve öğretmen ailelerinin katılımıyla yemek organizasyonu gerçekleştirildi.
Düzenlenen yemeğe; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muhammet Atlı, Veli Ceng, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, eski Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen ve eşi Gönül Gülşen, Çaycuma OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Mete Yıkılmaz, Hayırsever emekli öğretmen Nuran Gülşen, Okul Müdürü Sadık Yaşar, Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Atabay, öğretmenler, öğretmen eşleri ile kalabalık topluluk katıldı.
Yemek sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, okula katkı sunan emekli öğretmen Nuran Gülşen’e çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.Ayrıca yemeğe katılan öğretmenlere günün anısına çiçek hediye edildi.