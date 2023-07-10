2018 yılından bu yana Numune Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Fidan, hastanenin Başhekimliğine atanarak görevine başladı.

1982 yılında Sivas’ta doğan Uzm. Dr. Fidan, 2007’de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Uzm. Dr. Mehmet Fidan, 2013-2016 yılları arasında Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nde, 2016-2018 yılları arasında ise Numune Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Fidan, 2018-2023 yılları arasında Sivas Numune Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.