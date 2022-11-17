Çeşitli programlara katılmak için Eskişehir’e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ülkemizin lider motor şirketi TEI’yi ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için Eskişehir’e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ülkemizin lider motor şirketi TEI’yi ziyaret etti.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, TEI’nin bir müze gibi tasarladığı alanda Türkiye’nin özgün havacılık motorları hakkında TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’ten bilgi aldı. Türkiye’nin millî ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan, geliştirilen, çalıştırılan ve üretilen havacılık motorlarını yerinde gören Kurtulmuş ayrıca, TEI’nin küresel havacılığa sunduğu imalat katkılarını, en büyük tedarikçisi olduğu sivil ve askerî motor programları çerçevesinde imal ettiği parça ve modülleri de inceledi.

Ziyarette TEI’nin özellikle son 8 yılda ortaya koyduğu özgün motorlarla birlikte kazandığı ve geliştirdiği kabiliyetleri neticesinde, askerî havacılıkta günümüz itibarıyla son nokta teknolojiye sahip 5’inci nesil savaş uçaklarına bile motor geliştirebilecek hem teknik hem çalışan altyapısına sahip olduklarını vurgulayan Akşit, ziyaretleri için Kurtulmuş’a şükranlarını sunduğunu ifade etti.