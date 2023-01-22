SAMSUN (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Allah’a yemin olsun ki sizler dünyada yeni bir sitem kurulduğunu, yeni bir Birleşmiş Milletler’in oluştuğunu, dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulduğunu ve buna Türkiye’nin öncülük ettiğini mutlaka ama mutlaka göreceksiniz” dedi.

SAMSUN (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Allah’a yemin olsun ki sizler dünyada yeni bir sitem kurulduğunu, yeni bir Birleşmiş Milletler’in oluştuğunu, dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulduğunu ve buna Türkiye’nin öncülük ettiğini mutlaka ama mutlaka göreceksiniz” dedi.

AK Parti Samsun İl Teşkilatının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunduğu toplantı, sinevizyon gösterisi ve açılış konuşmalarıyla devam etti. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

“Yeni Birleşmiş Milletler’in oluştuğunu ve Türkiye’nin öncülük ettiğini göreceksiniz”

Türkiye’nin yeni yüzyılda çok önemli bir konuma geleceğinin altını çizen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Cumhuriyetin 2. yüz yılı olan önümüzdeki yüzyıl Türkiye 100 yılı olacak ve Türkiye dünyada söz ile karar sahibi olacak. Türkiye yüzyılının özeti; ‘Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye.’ Söylediği zaman artık dünyada dengeleri bozan, dengeleri oluşturan, dünyada rol belirleyen bir ülke olacağız. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz. Bu ne demek? Yeni bir küresel sistemi kurmak istiyoruz demektir. Yeni bir dünya sistemi kurmak için öncülük etme fikridir. Belki biz göreceğiz ya da görmeyeceğiz. Allah’a yemin olsun ki sizler dünyada yeni bir sitem kurulduğunu, yeni bir Birleşmiş Milletler’in oluştuğunu, dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulduğunu ve buna Türkiye’nin öncülük ettiğini mutlaka ama mutlaka göreceksiniz” dedi.

“Türkiye artık rol belirleyen bir ülke konumunda”

Uluslararası meselelerde rol belirleyen bir ülke konumuna geldiklerini ifade eden Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin bu yükselişini görüyorlar. Türkiye Yüzyılı fikrinin siyasi bir laf olsun, slogan olsun diye ortaya koyulmadığını onlar da biliyor. Ukrayna-Rusya arasında kriz oluyor, tüm dünya seyrediyor. Kimse bir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Sadece Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasında barışı sağlamak için bütün gücüyle mücadele ediyor. Bu Türkiye’nin artık rol belirleyen bir ülke olduğu anlamına geliyor. Onun için sağdan, soldan çelme takmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“İsveç’teki olayları sonuna kadar lanetliyoruz”

İsveç’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kur’an-ı Kerime yapılan provakasyonları da eleştiren Kurtulmuş, “İsveç’te olan olaylar tesadüfen olan işler değildir. Önce cumhurbaşkanımızın maketini ayaktan asan planlı bir senaryoyu İsveç’in merkezinde uyguluyorlar. PKK’ya, PYD’ye besledikleri terör örgütlerine her türlü eylem fırsatını veriyorlar. Arkasında da tüm dünyanın gözü önünde bir siyasetçi müsveddesi insan sahi sayılmayacak bir herifin eline Kur’an-i Kerim verdirip, yaktırıyorlar. Yakmasına zemin hazırlıyorlar ya da yakması için o eyleme güvenlik şemsiyesi oluşturuyorlar. Sonuna kadar şiddetle lanetliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve davetliler katıldı.