Veli olanların bundan rahatsız olmasını anlayamam. Öyle bir şey kabul edilemez. Bu kadar dar bir milli bakış açısı olamaz" dedi.

Veli olanların bundan rahatsız olmasını anlayamam. Öyle bir şey kabul edilemez. Bu kadar dar bir milli bakış açısı olamaz" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, STK temsilcilerine açıklamalarda bulundu. Bazı siyasetçilerin Türk savunma sanayinin gelişmesinden duyduğu rahatsızlığa değinen Kurtulmuş, önemli açıklamalar yaptı.

“Adı Ali-Veli olanların SİHA ve İHA’larımızdan rahatsızlık duymasını anlayamıyorum”

Bazı siyasetçilerin SİHA ve İHA’lar ile ilgili sözlerine değinen Numan Kurtulmuş, “Birçok sektörde dünyanın 4’üncü 5’inci sırasındayız. Birileri rahatsız oluyor ama biz Türkiye’nin İHA’larından SİHA’larından büyük keyif alıyoruz. Samsun’da TEKNOFEST’e 1 milyondan fazla kişi kaldı. 600 bin kişi yarışmalara başvurdu. Oradaki teknolojileri gören herkes sevindi ve Türkiye’ye övgüyle baktı. Güven duyuyorsak ve övgüyle bakıyorsak ne yazık ki birileri de bundan endişe ediyor. Hans’ın George’nin Türkiye’nin SİHA, İHA’larından rahatsızlık duymasını, yerli otomobilden rahatsızlık duymasını, füze ve akıllı mühimmatları yapmasından endişe duyup rahatsız olmalarını anlarım da adı Ali-Veli olanların bundan rahatsız olmasını anlayamam. Öyle bir şey kabul edilemez. Bu kadar dar bir milli bakış açısı olamaz. Bütün bunların hepsinin önümüzdeki günlerde hakkını vereceksiniz” dedi.

“Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında 10 tane Türk üniversitesi olacak”

Yeni yüzyılda Türkiye’nin birçok alanda öncü olacağının altını çizen Kurtulmuş, “Yeni yüzyılda önümüze büyük hedefler koyacağız. Üniversitelerden örnek verirsek önceden Türkiye’de 3 tane üniversite vardı. Şimdi Türkiye’de 81 ilde üniversite var. Bu Türkiye’ye çok büyük ivme ve değer kazandırmıştır. Türkiye Yüzyılında Türkiye’nin önündeki hedefi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında 10 tane Türk üniversitesi olacak. Türkiye’nin 10 tane büyük üniversitesi dünyanın listelerine girecek” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve davetliler katıldı. Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı bir şekilde soru-cevap kısmı ile devam eti.