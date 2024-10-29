Türkiye Nükleer Tıp Derneği’nin (TNTD) her yıl düzenlediği geleneksel sempozyumu, bu yıl 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de "Nükleer Tıp: Güncel Bakış ve Gelecek Vizyonu" teması ile gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de "Nükleer Tıp: Güncel Bakış ve Gelecek Vizyonu" teması ile gerçekleşecek.

TNTD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Fani Bozkurt, sempozyumda nükleer tıpta yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanı ve tedavi uygulamalarına en iyi şekilde entegre ederek meslektaşlarımızın güncel bilgiyle donatılmasına katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Dr. Bozkurt, açıklamasında son yıllarda nükleer tıp alanında uluslararası arenada çığır açan klinik faz çalışmalarının, radyofarmasötik ve cihaz teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin önemini vurguladı. Bozkurt, “ Bu sempozyum, multidisipliner iş birliğiyle nükleer tıpta daha iyi uygulamalara ulaşma yolunda bir fırsattır” dedi.

Sempozyum programında, görüntüleme ve tedavide yeni radyofarmasötikler, yapay zeka ve makine öğrenmesinin sağlık alanındaki katkıları gibi güncel konulara yer verileceğini ifade eden Bozkurt, meningiomalarda radyonüklid tedavi uygulamaları, radyonüklid tedavi süreçlerinde hasta takibi, FDG PET yanıt değerlendirme ve immünoterapideki gelişmelerin ele alınacağı oturumlar düzenleneceğini söyledi.

Dr. Bozkurt, sempozyumun aynı zamanda genç bilim insanlarına da önemli bir platform sunduğunu belirterek, şöyle devam etti ; “Türkiye’nin dört bir yanından gelecek katılımcılar, nükleer tıpta bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşarak daha güçlü bir bilimsel topluluk oluşturma imkanı bulacaklar”