Baltic Shipyard A.Ş tarafından inşa edilen üçüncü seri evrensel nükleer enerji ile çalışan buzkıran Yakutia’nın denize indirilmesi dolayısıyla St. Petersburg’da bir tören düzenlendi.

Sözleşme uyarınca, üçüncü seri evrensel nükleer buzkıran Yakutia’nın Aralık 2024’te teslim edilmesi planlanıyor. Halihazırda 2020’de devreye alınan lider evrensel nükleer buzkıran Arktika ve 2022’de devreye alınan ilk seri uluslararası buzkıran Sibir, Kuzey Denizi Rotası (NSR) sularında faaliyet gösteriyor. Buzkıranlar, faaliyetleri sırasında kendilerine özgü tüm teknik özelliklerini başarıyla teyit etti. Entegre buhar üretim ünitesi düzeneğine sahip RITM-200 reaktör tesisi verimliliğini kanıtladı. 2021-2022 yıllarında nükleer buzkıranlar sığ sularda faaliyetleriyle çok yönlülüklerini teyit ederek açık denizlerde ve kutup nehirlerinin ağızlarında çalışmaya hazır olduklarını gösterdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, yıl sonuna kadar 22220 projesinin beşinci ve altıncı nükleer enerjiyle çalışan buzkıranlarının inşası için bir sözleşme imzalayacak.

Üçüncü ve dördüncü seri evrensel nükleer buzkıranlar Yakutia ve Chukotka’nın inşaatı gemi inşa şirketinde devam ediyor. Sözleşme uyarında dördüncü seri evrensel nükleer buzkıran Chukotka’nın nihai teslimat tarihi Aralık 2026 olacak. 22220 projesinin buzkıranları, Kuzey Denizi Rotası’nın doğu kesiminde yıl boyunca diğer gemilere eşlik etmek de dahil olmak üzere, Kuzey Denizi Rotası’nın nakliye potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacak.