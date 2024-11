Nükhet Duru’nun, Cem Adrian’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Mücevher" albümünde seslendirdiği "Her Şey Çok Sevmekten" şarkısı, tüm dijital platformlarda büyük bir çıkış yakaladı. Albüm, 80 şarkıdan oluşan geniş bir koleksiyonla dinleyicilere sunulurken, bu özel parça hızla en çok dinlenenler arasında yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde yaptığı iş birlikleriyle müzikseverlerin ilgisini çeken ve adından sıkça söz ettiren Nükhet Duru, yeni nesil dinleyicilerle güçlü bir bağ kurmayı sürdürüyor.

Cem Adrian gibi sanatçılarla gerçekleştirdiği bu tür projeler, onu müzik dünyasında zirvede tutmaya devam ediyor.

Müzik eleştirmenlerinden tam not alan "Her Şey Çok Sevmekten", 6 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul Vadi Jolly Joker’deki "Best of Nükhet Duru" konserinde ilk kez sahnede canlı olarak seslendirilecek.

Duru'nun unutulmaz şarkılarını içeren bu özel gecede, sanatçı hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor.