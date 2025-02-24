Türk müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, konser serilerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan enerjik sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren sanatçı, şimdi de İstanbul’un en prestijli mekanlarından biri olan Jolly Joker Vadistanbul'da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - 27 Şubat Perşembe akşamı gerçekleşecek bu özel konserde, Nükhet Duru’nun güçlü sesi ve benzersiz yorumu izleyicileri büyüleyecek. Sahne enerjisiyle her daim izleyicisini kendine hayran bırakan Duru, müziğe olan tutkusunu yine coşkulu bir performansla sevenleriyle buluşturacak. Konser, geçmişin nostaljisini ve sanatçının yıllar boyu süregelen müzikal yolculuğunu izleyicilere yeniden hatırlatacak.

"Ben Sana Vurgunum", "Mahmure" ve "Melankoli" gibi unutulmaz hitleriyle Türk pop müziğine damga vuran Duru, bu konserde de klasikleşmiş şarkılarıyla sahne alacak. Hem geçmişten bugüne uzanan unutulmaz parçalar hem de sahnedeki olağanüstü enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Nükhet Duru’nun büyüleyici performansını kaçırmak istemeyen tüm müzikseverler, 27 Şubat Perşembe akşamı Jolly Joker Vadistanbul’da buluşacak. Bu eşsiz müzik ziyafetini kaçırmamak için şimdiden yerinizi ayırtın!