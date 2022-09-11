2022-2023 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eğitim alanındaki 59 yıllı başarısının tartışılmayacak kadar büyük olduğunu ifade ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eğitim alanındaki 59 yıllı başarısının tartışılmayacak kadar büyük olduğunu ifade ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında kuruluşunun 59.yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nüket Ersoy, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayarak yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Ersoy yayımladığı mesajında, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim” dedi.

“GKV’nin 59 yıllık başarıları tartışılamayacak kadar büyüktür”

Eğitim alanında 59.yılın gururunu yaşayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının başarılarının ve ülkeye hizmetlerinin büyük olduğuna da dikkat çeken Ersoy, “Kuruluşunun 59. yılını gururla kutladığımız GKV’nın bu süreç içerisinde ortaya koyduğu başarılar tartışılamayacak kadar büyüktür. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluş amaçları arasında Atatürk ilke ve prensipleri doğrultusunda, ülkesini, milletini seven, çağdaş ve demokratik düşünen, üretkenliğiyle ulusal kalkınmada bir nefer gibi çalışan, öz güven sahibi, yaşam felsefesinde başarmak ilkesi bulunan gençler yetiştirmek vardır. Bu amaçlar doğrultusunda 1963 yılından bu yana sadece Gaziantep değil, Türk Milli Eğitiminin gelişmesinde önemli katkılar sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, elde ettiği başarıları Atatürkçü kimliğine ve sizlerin özverili, fedakâr gayretlerine borçludur” şeklinde konuştu.

“Eğitim kadromuza güvenimiz tamdır”

Ersoy açıklamasında öğretmenlere de çağrı yaparak, “Sevgili öğretmenlerimiz, okullarımızda güncellenen yeni programlarla bizlere emanet edilen öğrencilerimizi çok daha yetkin bir şekilde geleceğe hazırlamanızı diliyorum. Ülkemizin, ulusumuzun, kalkınan dünya milletleri karşısında dimdik ayakta durabilmesi, yarınları yaşayacak ve yaşatacak nesillerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımına kavuşmasına bağlıdır. Bütün bunların gerçekleşebilmesi yeni programların başarıyla uygulanabilmesine bağlıdır. Bu konuda sizlere güvenimiz tamdır. 59 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşamalar kat ettik, çok daha güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tüm insanlığa, ülkemize hayırlı olmasını diler; sağlıklı iyi yetişmiş nesillerle milletçe barış ve huzur içinde nice öğretim yılları temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.