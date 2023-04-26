Ağrı’da Nuh’un Gemisi Müzesi’nin kurulması için Dosso Dossi Holding ve Ağrı Valiliği imzaları attı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgede kurulması planlanan Nuh’un Gemisi Müzesi için Valilik Toplantı Salonu’nda iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Çoğunluğunu dijital sanat eserlerinin oluşturacağı müze aynı zamanda kafeterya, hediyelik eşya dükkanı, açık ve kapalı seyir terasları ve özel park alanlarıyla da bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, projenin bölge için ekonomik bir kalkınma sağlayacağını belirterek, "Her platformda söylediğim gibi Ağrı Dağı dünyanın en önemli lokasyonlarından bir tanesi. Ülkemizi bilmeyen insanlar Ağrı Dağı’nın yerini çok iyi bilirler. O ecdadımızın nakış gibi bu topraklara işlediği eserlerden biri olan İshak Paşa Sarayı’mız, Doğubayazıt’ın ticaretle gelişmiş o kadim kültürü ve bütün semavi dinlerde çok büyük önemi olan Hazreti Nuh Peygamberin o bölgeyle ilgili anlatımları ve Ara Güler tarafından varlığı duyurulan Nuh’un Gemisi izi dediğimiz o muhteşem nokta ve bütün bunların oluşturduğu müthiş potansiyel var. Nuh’un Gemisi Müzesi bugüne kadar Ağrı’da çok hayal edilen, gerçekleştirilmesi için çok büyük çabalar sarf edilen bir tematik çalışma. Eraslan ailesinin çok kıymetli yetkilileri ve kurdukları vakıf vasıtasıyla yaptıkları hizmetlerin en önemlisi olacak bu çalışmaya imza atmak istediler. Bizlerin de yapmak istediği bir şeydi ve bir sürü beraber çalışıldı. Çok kısa zaman içerisinde de yerinde de görmüş olacağız” dedi.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise, bu tür projelerin ciddi bölgeyi turizm alanında önemli noktalara getireceğini ve projenin temellerini Temmuz ayında atmayı planladıklarını söyledi.

Törene; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve il protokolü katıldı.