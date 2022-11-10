Ağrı Valiliği ile İstanbul’da 18 derneğin oluşturduğu Ağrı Dernekler Federasyonu “Nuh’un Gemisi İstanbul’a Geliyor” teması ile 17-20 Kasım tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında Ağrı’yı tanıtacak.

Ağrı Valiliği ile İstanbul’da 18 derneğin oluşturduğu Ağrı Dernekler Federasyonu “Nuh’un Gemisi İstanbul’a Geliyor” teması ile 17-20 Kasım tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında Ağrı’yı tanıtacak.

Tanıtım günlerine sayılı günler kala etkin bir tanıtım organizasyonu için bir araya gelen dernek yöneticileri, tanıtım günleri için hazırlık sürecini tamamladıklarını söylediler.

Ağrı’nın en iyi tanıtım organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Nuri Şimşek, "Ağrı Tanıtım Günleri" adı altında,17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında dört gün sürecek bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlik çerçevesinde yaklaşık beş milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı arzuluyoruz. Başta Ağrı Valimiz Dr. Osman Varol olmak üzere katılım sağlayacak tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Kültürel etkinliklerin yoğun olacağı tanıtım günlerinde, gençlerin ilgiyle takip ettiği Kolpa konseri, Ağrı’nın yöresel seslerinden Behzat Duygun ve Erol Ağıt, ünlü dengbejler Mehmet Agıri, Hazal, Yakup Yazıcı ve Sezai Xoce, Diyadin ve Doğubayazıt Belediyelerinin Erbane koroları ile İstanbul’da Ağrı kültürü yansıtılacak.

Ağrı’nın yöresel ürünü olan tescilli Geven Balı, meşhur Ağrı Döneri, Halise ve Abdigör Köftesi’ninde tanıtımı ve satışının yapılacağı etkinliğe Ağrı’dan geniş bir katılım bekleniyor.