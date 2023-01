KOCAELİ (İHA) – Nuh Aleyhisselam’ın hayatını anlatan ilk belgeselin çekimleri tamamlandı. Cudi Dağı, Kırmızı Medrese gibi zorlu alanlarda gerçekleştirilen çekimler yaklaşık 6 ay sürdü.

Nuh Aleyhisselam’ın hayat hikayesi ilk kez belgesele çekildi. Tufanın ardından Nuh Peygamber’in gemisinin indiği yer olduğuna inanılan Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen belgeselin çekimleri yaklaşık 6 ay sürdü. Çekimler 2 bin 700 rakımlı Cudi Dağı’nın yanı sıra Kırmızı Medrese ve Hz. Nuh Türbesi’nde de yapıldı. Şırnak’ta çekilen belgeselin yönetmenliğini Murat Uygur, yapımcılığı Ragıp Yılmaz Atadeniz ve kameramanlığını ise Tekin Çelt gerçekleştirdi. Nuh Aleyhisselam’ın hayatı, gelecek kuşaklara da bu belgeselle aktarılacak.

“Çekimler 6 ay sürdü”

Çekimlerin tamamlandığını belirten Yönetmen Murat Uygur, “Çekimlerimizi Cizre, Şırnak, aynı zamanda Cudi Dağı’nda yaptık. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Daha önce güvenlik önlemi almadan bir yere gidemiyorduk ama şu an huzur var, güvenlik ortamı var, Her taraf güvenli. Nuh Aleyhisselam’ın belgeselinin çekimleri 6 ay sürdü. İnşallah en kısa zamanda bu belgeselimiz Türkiye’nin her yerinde yayınlanacak. Türkiye ve dünyada ilk kez Nuh Aleyhisselam’ın hayat hikayesinin belgeselini çeken bir yönetmen olarak, bunun huzur ve gururunu yaşıyorum. 2 bin 700 metre yükseklikte Cudi Dağı’nın zirvesinde bu çekimleri huzur ve güven içinde yaptık. Asker, polis, güvenlik korucularımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.