Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelerek, Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelerek, Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Köyceğiz’de bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile birlikte; vatandaşların kaliteli, sağlıklı, huzurlu ve ferah bir ortamda hizmet almaları amacıyla düzenlenen ve yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde incelerde bulundu. İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepti çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Aygöl, personel ile bir araya gelerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürü Ali İlik ve ekibiyle alınan toplu fotoğrafın ardından ziyaret sona erdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ziyaretlerinden dolayı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl’e teşekkür etti.