UŞAK (İHA) – Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol, müdürlük personelleriyle birlikte Vali Dr. Turan Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol, Dünya Nüfus Günü etkinlikleri çerçevesinde müdürlük personelleriyle birlikte Vali Dr. Turan Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Dünya Nüfus Günü’nü kutlayan Vali Dr. Turan Ergün, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol ve müdürlük personellerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol ise Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına ilişkin Vali Ergün’e bilgi verdi.