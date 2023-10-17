Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, vatandaşlık ve nüfus işleri için daireye gelemeyecek derecede yaşlı ve engelli olan vatandaşları mesai bitiminde kendi aracı ile evlerinde ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştiriyor.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca ve Çimentepe mahallerinde yaşayan iki yaşlı vatandaşın nüfus işlemlerini mesai saatleri dışında ikamet ettikleri evlerde ziyaret ederek nüfus işlemlerini tamamladı. Sarıgöl’ün örnek Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün fedakarlık ederek, mesai saatleri dışında kendi özel aracı ile vatandaşa hizmeti ilçe halkı tarafında da takdirle karşılanıyor.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, "Nüfus işleri için daireye gelemeyecek kadar yaşlı ve engelli olan vatandaşlarımızın durumlarını bize bildirmesi halinde mesai bitiminde evlerine kadar giderek nüfus işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın resmi iş ve işlemlerini tamamlamak üzere mesai sonrası ev ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.