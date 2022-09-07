İlçe Nüfus Müdürlüğüne kimlik çıkarmak için yanında bir kadınla gelen Sebahat Taşçı, kurumun merdivenlerini çıkamayınca yardımına aynı kurumda memurluk yapan Tunay Mutlu yardımcı oldu. Mutlu, yaşlı kadını sırtında kuruma taşıdı.

Bayburt’u Demirözü İlçesi Nüfus Müdürlüğünde görev yapan Tunay Mutlu, ilçede yaşayan 97 yaşındaki yaşlı kadını, kimlik çıkarmak için geldiği kurumun birinci katına sırtında taşıyarak örnek bir davranış sergiledi.

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