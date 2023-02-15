Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde afet nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar için hizmet veriyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde afet nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar için hizmet veriyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde afet nedeniyle kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar için Mobil Nüfus Hizmetleri Araçlarında hizmet veriyor.
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