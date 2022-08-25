1 Ekim tarihinde yapılacak olan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanlığı için NTSO Başkanı M. Arif Parmaksız 6. kez adaylığını açıkladı.

1 Ekim tarihinde yapılacak olan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanlığı için NTSO Başkanı M. Arif Parmaksız 6. kez adaylığını açıkladı.

NTSO Başkanı M.Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda çok sayıda üyenin katıldığı bir toplantı ile adaylığını açıkladı. Parmaksız burada yaptığı konuşmada, “Yüz yılın hizmetlerine imzamızı atmak için adayız” şeklinde konuştu. Parmaksız konuşmasında, "Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve bizleri destekleyen üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirilecek, odamız organ seçimleri için, tüm üyelerimize hesap verecek ve yeni dönem için başlattığımız amiral projelerimiz için destek isteyeceğiz. Göreve ilk geldiğimiz günden bugüne kadar, Nevşehir sevdalısı olarak slogandan, sözden öte, neler yaptığımızı ve yapacağımızı, bir basın toplantısında ayrıntılı olarak açıklayacağım. 1 ekim’de yapılacak olan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde tekrar adayız” dedi.

Üyelerin gelecekteki 25 yıla yönelik ticari arsa sorununu çözdüklerini belirten Parmaksız, “benim ve ekip arkadaşlarımızın çok uzun süredir hayallerimizi süsleyen ama bugün artık gerçeğe dönüştürüp, uygulamaya geçtiğimiz, amiral projelerimizi ve daha bir çok projemizi tamamlamak için bir dönem daha aday oldum. Bu projeler bizim şehrimizle helalleşmemiz adına çok önemli adımlardır. Odamızın 100. kuruluş yıl dönemlerini de içine alan bu tarihi süreçte şehrimizle bir dönem adına helalleşmek ve 100 yılın hizmetlerine imzamızı atmak için adayız” şeklinde konuştu.