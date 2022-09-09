Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Yüksel Babaoğlu, NTSO üyeleri ile birlikte Gönül Sofrasında bir araya geldi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Yüksel Babaoğlu, NTSO üyeleri ile birlikte Gönül Sofrasında bir araya geldi.

Yeni nesil Ticaret ve Sanayi Odası sloganı ile çalışmalar yapıp bu günlere geldiklerini söyleyen Babaoğlu, “Bugün de hamdolsun Nevşehir’in sahiplendiği duyguyu düşünceyi burada Nevşehir kamuoyuna ilan etmiş bulunmaktayız. Bu harekâtın içerisinde şu duygu ve düşünce vardır. Bizim Ticaret Odasını unutulmuş, ihmal edilmiş, ötekileştirilmiş ve yok sayılmış üyelerimizin verdiği bir tepki ve harekettir. Bu hareket, bugünden sonra Nevşehir’de hem ticaret hayatının hem sosyal hayatın yeni yönünü tespit edecek insanlar bugün buradadır” şeklinde konuştu.

Babaoğlu, Gönül Sofrasına katılan iş insanlarının Ticaret ve Sanayi odasının öncü kuvvetleri olduğunu belirterek, “Burada bulunan insanlar yeni nesil Ticaret Odasının öncü kuvvetleridir. Bunların 4-5 katı büyüklüğünde olan yeni nesil Ticaret ve Sanayi Odası hareketi 1 Ekim’de de tabi ki sahada yerini alacak ve Nevşehir’in özlediği hakkaniyet ve adalet duygusu içerisinde hizmet etmenin yolunu açacaktır. Birlik ve beraberlik ruhu ile yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını, olmayacağını siz destekçilerimin desteği ile hayata geçireceğiz” dedi.

Babaoğlu, program sonunda katılanlara tek tek teşekkür etti.