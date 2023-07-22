Nazilli Ticaret Odası Yönetimi ilçelerde bulunan üyeleri ile buluşma toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Karacasulu üyeleri ile bir araya gelen oda yönetimi, bu kez Nazilli merkezde 7. Meslek Komitesi Üyeleri ile bir araya geldi.

NTO Yönetimi toplantıda, sorunları ve talepleri yerinde dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Ticaret Odası Meclis Başkanı Süleyman Gürbüz, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eren ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Yeloğlu ve Özen Akgün ev sahipliği yaparken, Nazilli’de bulunan Ticaret Odasına kayıtlı 7. Meslek Grubu Üyeleri katılımcı oldu. Toplantıda konuşan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yapılan çalışmaları dile getirdi ve soruları cevapladı. Toplantı sonunda da Nazilli 7. Meslek Gurubunda kayıtlı olup 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan üyelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ticaret Odası temsilcileri ile üyelerinin bir araya geldiği toplantıda; 2013 yılından bu güne kadar yapılan Oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odasının üye odaklı hizmet vermeyi ilke edinen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumlulukların yanında faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu belirtildi.

“Göreve geldiğimizden bugüne sorunların çözüm odağı olduk”

Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren Oda’nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan: “Öncelikle davetimize icabet eden üyelerimize teşekkür ediyorum. Nazilli Ticaret Odası olarak sizlerin ihtiyaçları ve talepleri dahilinde faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılından bu güne kadar birçok sorunun çözümüne katkı sağladık. Gerçekleşmesi için çalıştığımız, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sistemi gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanlar faydalanamamaktadır. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu mağduriyetin giderilmesi için çalışıyoruz. Bölgemize özgü yerel ürünlerimizin gelecek nesillere vasıflarını yitirmeden aktarılmasını sağlamak için Coğrafi İşaret çalışmalarımız devam etmektedir. Üyelerimizin istek ve talepleri bizim birinci önceliğimizdir. Ancak sizlerden geri dönüş noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Belirli dönemlerde üyelerimize talep ve istek formları gönderiyoruz. Üyelerimizin bu formları doldurmalarını, isteklerini, beklentilerini veya işleriyle ilgili sıkıntılarını bize iletmelerini bekliyoruz. Maalesef çok az sayıda geri dönüş oluyor. Hâlbuki hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Yani biz 5 bine yakın üyesi olan bir Oda’nın faaliyet ve projelerini; bize dönüş yapan sadece 40 üyenin talep ve isteklerine göre belirlemeye çalışmamalıyız. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım. Üyelerimizin aynı zamanda ihracatçı kimliği kazanmaları Odamız Yönetiminin önem verdiği hususların başında gelmektedir. İncir, kestane gibi ürünlerimizin Dünya’da muadili yok. Bu avantajı katma değere ve yüksek kazanca çevirebiliriz” dedi.

“Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ön çalışmalar sürüyor”

Arslan, toplantıda yaptığı sitem dolu konuşmasında oda yönetimi aleyhine yapılan yalan haberlerden duyduğu üzüntüyü de dile getirerek: “Daha önce ifade ettiğimiz ve bazı basın yayın organları tarafından yalan olduğu iddia edilen Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ön çalışmaların devam ettiği bilgisini bakanımız Mustafa Varank’ın Nazilli Belediyesinde yaptığı toplantıda vevekilimiz Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim’in odamızı ziyaretinde duymak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Nazilli Ticaret Odası olarak yetki ve imkanımız dahilinde üyelerimizin sorunlarına çare bulmaya, istek ve beklentilerini ilgili mercilere aktarmaya, bölgemizin refah düzeyini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.