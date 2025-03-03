Nazilli Ticaret Odası (NTO) örnek bir projeye daha imza attı. Hizmet binasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulurken, kullandığı tüm enerjiyi üretmeye başladı.

Nazilli başta olmak üzere Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerindeki üyelerinin menfaati doğrultusunda bölgenin fikir ve proje önderi olan NTO, sorumluluk alanı içinde GES sistemini kullanmaya başlayan ilk meslek kuruluşu oldu. Oda, hizmet binasının çatısına uygulanan sistem sayesinde elektrik ihtiyacını buradan karşılayacak. İhtiyacından fazla üretim olması durumunda elektrik dağıtım şirketi tarafından odaya gelir kaydı yapılacak.

Sistemin kurulumunu yapan enerji yetkilileri, sistem hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın da katılımı ile Oda’nın Gold Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve iş insanlarının yanı sıra ilçede görev yapan basın mensuplarının da katıldığı toplantıda yeşil enerji ve Oda’ya kurulan sistem hakkında bilgi verildi.

"Yaptığımız projelerle bölgemize örnek olmaya devam edeceğiz"

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yaptığı açıklamada, "Ticaret Odası olarak üyelerimizin menfaatine olacak örnek proje ve faaliyetleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Aslında 2016 yılında planladığımız, bir takım bürokratik nedenlerden dolayı ancak bu yıl hayata geçirdiğimiz GES sistemi sayesinde odamız önemli miktarda giderden tasarruf yapmış olacak. Bu sistem elektriği yoğun olarak kullanan tüm işletme, işyeri ve kurumlar için önemli bir tasarruf yatırımıdır. Arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bölgemiz hemen hemen 12 ay boyunda güneş ışığı alan bir bölge. Ülkemizin kaynakları sınırsız değil. Elektrik de tüm sektörler için hayati önem taşıyan bir üretim unsuru olduğuna göre hem maliyetlerimizi düşürmek hem de yeşil enerjinin önemine dikkat çekmek adına bu yatırımı tüm oda üyelerimiz adına yaptık. GES sistemi sayesinde elde edeceğimiz tasarruf miktarı ile üyelerimize daha fazla hizmet verme imkanına kavuşacağız. Göreve geldiğimiz 2012 yılında 140 m2 büyüklüğünde bir apartman dairesinde hizmet vermeye çalışırken, bu gün geldiğimiz nokta Nazilli Ticaret Odasının başarısını göstermektedir. 2016 yılında hizmete açılan hizmet binamız en az 50 yıl hizmet verebilecek donanım ve altyapıya sahiptir. GES sistemi ile hizmet binamız adeta taçlanmıştır. ‘İş’den değil diş’ten artar’ atasözünü hatırlayarak, tüm işletmelerimizin GES sisteminden faydalanmalarını umut ediyorum. Bu sistemin Odaya kurulmasında emeği geçen başta KAGE Enerji yetkili ve çalışanları olmak üzere, Fronius Solar Enerjiye, yönetim kurulu ve Oda meclisimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.