Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Nova Kakhovka hidroelektrik santraline yönelik saldırı sonrası 17 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, 17 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti. Kostin, "40 binden fazla insan sel tehlikesiyle karşı karşıya. Ukraynalı yetkililer 17 binden fazla kişiyi tahliye etti" ifadelerini kullanarak, Dnipro Nehri’nin Rus işgali altındaki tarafında 25 bin kişinin daha tahliye edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Nükleer santralin yakınındaki bir baraj savaş silahı olarak kullanılıyor"

Hem Rusya hem de Ukrayna birbirini suçlarken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise olayı "çevre felaketi" olarak nitelendirdi. Baraja yönelik saldırıdan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini sorumlu tutan Baerbock, Almanya’nın tam olarak ne olduğunu bulmaya kararlı olduğunu söyledi. Baerbock, "Nükleer santralin yakınındaki bir baraj savaş silahı olarak kullanılıyor ve insan hayatı büyük tehlikeye atılıyor. Bu çevre felaketinden sorumlu olan tek bir şey var: Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik canice saldırı savaşı" dedi.

Rusya, saldırının arkasında kendisinin olduğunu reddederken, Ukrayna tarafından bir "sabotaj eylemi" olduğunu iddia etti.