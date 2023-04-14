Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, kaymakamlık tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdam edilecek olan 349 geçici temizlik görevlisi, başvuru yapan 2 bin 140 kişi arasından kura ile belirlendi.

Kentteki temizlik çalışmaları için ihtiyaç duyulan personellerin istihdamı amacıyla Elbistan Kaymakamlığı ile Kahramanmaraş İşkur İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 349 kişilik Toplum Yararına Projesi (TYP) başlatıldı. Kaymakamlık bünyesinde 6 ay süreyle istihdam edilecek 349 kişi için başvuru süreci tamamlandı. 2 bin 140 kişi, 6 aylık iş için başvuruda bulundu. İstihdam edileceklerin isminin belirlenmesi amacıyla, Elbistan Gençlik Merkezi’nde noter huzurunda kura çekildi.Spor salonundaki kuraya Elbistan Kaymakamlığı, İşkur Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli ile adaylar katıldı.

Noter tarafından yapılan kura çekimi sırasında başvuru sahipleri, isimlerinin anons edilmesini heyecanla bekledi. Kura çekiminde alınacak personellerin isimleri belirlendi ve kayıt altına alındı. İsimleri açıklananlar büyük sevinç yaşadı. Kura sonucu hak kazanan geçici işçilerin 180 gün boyunca SGK’lı olarak asgari ücret üzerinden maaş alacağı ifade edildi.

Kura çekimiyle iş sahibi olanlar, ismi çıkmayan arkadaşlarını da teselli etmeyi unutmadı. Kurada ismi çıkanların önümüzdeki günlerde iş başı yapacağı bildirildi.