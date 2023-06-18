Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Nehir Özzengin, Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Mozart Piyano Yarışması’nda birinci oldu.

Müzik eğitimine 4 yaşında başlayan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Genç yetenek, Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalarda bugüne kadar 14 müzik ödülü kazanmayı başardı. Almanya’nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Nehir, dünyanın en önemli bestecilerinin en zor eserlerini çalışarak bu eserlerle katıldığı yarışmalardan başarı ile ayrıldı. Son katıldığı 6 piyano ve beste yarışmasından da birincilik ödülü kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye devam eden Nehir, Sırbistan’da yapılan Uluslararası Mozart Piyano Yarışması’nda da birincilik ödülü kazandı. Dünyanın farklı ülkelerinden müzisyenlerin katıldığı yarışmada farklı klasik müzik dönemlerinden zorluk derecesi çok yüksek olan piyano eserlerinin icra edilmesi sonucunda farklı ülkelerden piyano bölümü profesörlerinin yaptıkları değerlendirmeler ve puanlamalar ile sonuçlar belirlendi.

"İyi bir örnek olmak için çok çalışıyorum"

Başarılarına başarı katmaya devam eden Özzengin, şunları söyledi:

“Ülkemi bir kez daha yurt dışı platformlarında başarı ile temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizde kendimden sonra gelen küçük müzisyenlere iyi bir örnek olmak için çok çalışıyorum. Kendilerine daha büyük hedefler koysunlar ve hayallerinde sınır tanımasınlar. Başarı süreklilik kazanırsa gerçek bir başarı oluyor. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde başarılar elde etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan tutkum ve sevgimin yanında çalışma ve özveri başarımın anahtar kelimeleri.”